Kuyuda ölü bulunmuştu! 9 yaşındaki Gina Mercimek davasında yeni gelişme

Kilis 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Gina Mercimek'in ölümüyle ilgili yargılanan Hüseyin Boğuç ve Azittin Altınöz'ün tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme, yeniden başlayan yargılamanın ikinci duruşmasını 14 Ekim tarihine erteledi.

Kasten öldürme, cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından tutuklu bulunan Boğuç ile başka bir suçtan tutuklu olan Altınöz, duruşmaya bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden bağlandı. Maktulün ailesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları ve taraf avukatları ise duruşma salonunda yer aldı.

SANIKLARDAN İKİ SAVUNMA, İKİ TAHLİYE TALEBİ

Daha önceki savunmasını yineleyen Boğuç, suçsuz olduğunu öne sürdü ve tahliye edilmesini istedi. Altınöz de suçsuz olduğunu savunarak tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti her iki talebi de kabul etmeyerek tutukluluğun sürmesine hükmetti.

Duruşmanın ardından gazetecilere konuşan maktulün avukatı Sümeyye Gökçe, Yeryüzü Çocukları Derneği üyesi ve ailenin avukatları olarak süreci en başından beri takip ettiklerini söyledi. Gökçe, şunları kaydetti:

"Yürütülen yargılamada yerel mahkemenin sanıklardan biri hakkında beraat kararı vermesi ve diğerine verilen cezanın yetersiz kalması üzerine hukuki mücadelemizi sürdürdük. Yapılan itirazlar neticesinde Yargıtay, beraat eden sanığın da cezalandırılması ve diğer sanığa verilecek cezanın en üst haddinden uygulanması gerektiğine hükmederek yerel mahkeme kararını bozdu.Yargıtay'ın bu haklı kararının ardından yeniden başlayan yargılamanın ikinci duruması ise bugün gerçekleşti."

Gökçe, "Duruşmada kasten adam öldürme, cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan yargılanmakta olan her 2 sanık hakkında tutuklama kararı verildi. Duruşma 14 Ekim'e ertelendi." diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Olay, 4 Nisan 2023'te Kilis'in Okçular Mahallesi'nde yaşandı. Okula giden 9 yaşındaki Gina Mercimek o gün evine dönmedi. Ailenin polise başvurması üzerine küçük kızın bulunması için çalışma başlatıldı. Aynı sokakta bulunan ve Hüseyin Boğuç'a ait olan 2 katlı evin avlusundaki su kuyusunda, kız çocuğunun cesedine ulaşıldı.

Tutuklanan sanıklardan Hüseyin Boğuç, yargılama sonucunda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Azittin Altınöz ise beraat etti.

YARGITAY KARARI BOZDU

Maktulün ailesi karara itiraz etti. İtiraz üzerine inceleme yapan Yargıtay 1. Ceza Dairesi, beraat eden sanığın da cezalandırılması gerektiğine ve diğer sanık hakkında verilecek cezanın en üst hadden uygulanması gerektiğine hükmederek yerel mahkemenin kararını bozdu. Bu bozma kararının ardından dava yeniden görülmeye başlandı.