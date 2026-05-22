Kuyumcuda akılalmaz soygun! ''Eşime sürpriz yapmak istiyorum'' dedi, pırlanta çaldı

Geçtiğimiz salı günü sabah saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Malazgirt Mahallesi Eyüpsultan Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda hırsızlık olayı meydana geldi.

Yüzü maskeli bir şekilde dükkana giren müşteri, içerideki görevliye ‘eşime yüzük bakacağım' diyerek vitrindeki yüzük çeşitlerini incelemeye başladı. Olay anına ait güvenlik kamerası görüntülerinde, şahsın yüzükleri istedikten sonra bir süre dikkatlice inceliyor gibi davrandığı görülüyor. Bu esnada kuyumcunun bir anlık boşluğundan faydalanan şüpheli, elindeki pırlanta yüzüğü alarak hızla dükkandan çıkıp olay yerinden uzaklaştı.

GÜVENLİK KAMERALARI KİMLİĞİNİ ELE VERDİ

İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği'ne bağlı ekipler hızla kuyumcu dükkanına sevk edildi. İş yerindeki kamera kayıtlarını detaylı bir şekilde incelemeye alan polis ekipleri, kaçan şahsın kimliğini kısa sürede tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda, hırsızlık şüphelisinin 25 yaşındaki Ramazan Y. olduğu belirlendi ve yakalanması için saha çalışmaları başlatıldı.

Polis ekiplerinin yürüttüğü takip sonucunda belirlenen adrese gidilerek şüpheli gözaltına alındı. Emniyete götürülen Ramazan Y.'nin, buradaki ilk işlemlerinde gerçekleştirdiği hırsızlığı eşine hediye alma niyetiyle savunduğu kayıtlara geçti. Şüphelinin ilk ifadesinde, "Eşime küçük bir sürprizdi ama yakalandım" dediği öğrenildi.

Emniyetteki sorgu süreci tamamlanan Ramazan Y., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.