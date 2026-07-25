Kuyumcuda milyonluk vurgun! Elektrik kesintisini fırsata çevirdi, 300 tam altın çaldı

Fatih ilçesinde faaliyet gösteren bir kuyumcuda 22 Temmuz günü saat 17.30 ile 20.00 arasında yaşanan elektrik kesintisi, milyonluk bir hırsızlığa zemin hazırladı. Kesinti süresince dükkandaki 300 adet tam altının çalındığını fark eden işletme sahipleri, durumu vakit kaybetmeden polise bildirdi. Gelen ihbarı değerlendiren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, altınların izini sürmek ve faili yakalamak için hemen harekete geçti.

ADRESİNE YAPILAN BASKINDA ALTINLAR ELE GEÇİRİLDİ

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü saha incelemeleri ve teknik takipler sonucunda, olayı gerçekleştiren kişinin aynı iş yerinde bankocu olarak çalışan İbrahim K. olduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında 24 Temmuz'da şüphelinin Fatih'teki evine polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Dairede ve şahsın üzerinde yapılan aramalarda, çalınan altınların büyük bir bölümünü oluşturan 282 adet tam altın ile eksik altınların bozdurulmasından elde edildiği düşünülen 90 bin lira nakit para bulunarak muhafaza altına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğündeki ifade işlemleri biten İbrahim K., hakim karşısına çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi.

ESKİ AÇIĞINI KAPATMAK İÇİN YENİDEN ÇALMIŞ

İbrahim K.'nın aylar önce de çalıştığı kuyumcudan bir miktar altın çaldığı, ancak işletme sahiplerinin bu kaybı fark etmediği anlaşıldı. Emniyet güçlerinin tespitlerine göre; şüpheli son olayda çaldığı 300 tam altının bir kısmını başka bir kuyumcuya giderek bozdurdu ve elde ettiği gelirle aylar önce çaldığı altınların yerini doldurarak önceki hırsızlığını gizlemeye çalıştı.