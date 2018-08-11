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Kuyumcular: İş yapamaz hale geldik

ABD'nin yaptırımlarıyla artan döviz, altını fiyatını da etkiledi. Fiyat artışından dolayı, iş yapamamaktan yakınan kuyumcular, Türkiye’nin ABD’ye boyun eğmemesi gerektiğini söyledi.

Kuyumcular: İş yapamaz hale geldik

Döviz artıyor, altın yerinde durmuyor. Fiyat artışı, herkesi yakından ilgilendiriyor.

Kuyumcular sıkıntılı günler yaşıyor. Satış yok, zarar var.

Çocuklarını evlendirmek isteyenler de bu durumdan müzdarip. Gün içerisinde gram altın 240 lirayı, çeyrek altın 410 lirayı, yarım altın 800 lirayı geçti.

Siirtli kuyumcular, bu gidişatın önüne geçilmesini istiyor.

Esnaf, ABD yaptımlarınına Hükümetin sert tepki göstermesini istiyor.

Dolar ve altın fiyatındaki hareketlilik, çarşı pazarda kendini olumsuz hissettiriyor.

ulusal.com.tr

 

Etiketler; #ekonomi #kuyumcu
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