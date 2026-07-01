Kuyumcular ve altın alacaklar dikkat! 10 İlde dev sahte altın operasyonu

Kahramanmaraş merkezli yürütülen soruşturmada, sadece devletin resmi kurumu olan Darphane tarafından basılması yasal olan ziynet altınlarını merdiven altı atölyelerde taklit eden dev bir şebeke çökertildi. 10 ilde eş zamanlı düzenlenen şafak operasyonunda, milyarlık sahte altın üretim ve pazarlama ağının içinde yer alan 67 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

MERDİVEN ALTI ATÖLYELERDE DÜŞÜK AYAR TUZAĞI

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen derinlemesine fiziki ve teknik takip süreçleri, kuyumculuk sektörünü sarsacak nitelikteki detayları ortaya çıkardı. Şebekenin, vatandaşların en çok tercih ettiği çeyrek, yarım, tam altın ve Ata Lira gibi ziynet eşyalarını merdiven altı gizli atölyelerde kurdukları kalıplarla bastıkları belirlendi.

Piyasaya sürülen bu ürünlerin düşük ayarlı ve eksik gramajlı olarak üretildiği, aralarında kuyumcular, atölyeciler, kalıpçılar ve gezici pazarlamacıların da bulunduğu organize bir ağ vasıtasıyla iç piyasaya sürüldüğü saptandı. Başsavcılık, yürütülen teknik ve dijital deliller ışığında "parada sahtecilik, paraya eşit sayılan değerde sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık" suçlarından düğmeye bastı.

10 İLDE ORTAK ŞAFAK BASKINI: 490 PERSONEL SAHADAYDI

Teknik takibi tamamlanan ve şüpheli profilleri netleştirilen organize suç ağına yönelik olarak 30 Haziran günü saat 06.00 itibarıyla operasyon emri verildi. 150 ekip ve 490 emniyet personelinin katılımıyla; Kahramanmaraş merkezli olmak üzere Mersin, Gaziantep, Şanlıurfa, Bursa, Hatay, Malatya, Diyarbakır, Kilis ve Sivas illerinde belirlenen onlarca adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen 71 şüpheliden 67'si yakalanarak emniyete götürülürken, firari 4 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

EV VE ATÖLYELERDEN ADETA HAZİNE ÇIKTI: 150 MİLYON TL'LİK ENKAZ

Zanlıların ev, araç ve gizli imalathanelerinde yapılan aramalarda ele geçirilen suç unsurlarının çeşitliliği ve boyutu, şebekenin ulaştığı finansal gücü gözler önüne serdi. Aramalarda el konulan malzemeler şu şekilde listelendi:

Sahte Altın Üretim Araçları: Altın basımında kullanılan 108 adet özel mühür, kalıplar ve 105,84 gram levha altın,

Ele Geçirilen Sahte Ziynetler: 2 bin 634 adet çeyrek altın, 813 adet tam altın, 792 adet yarım altın, 79 adet Ata Lira, 3 bin 666 gram külçe altın, çok sayıda Gramse, Reşat ve figürlü altın takılar (Toplam piyasa değeri yaklaşık 150 milyon TL),

Zulalanmış Silahlar ve Mühimmat: 9 ruhsatsız tüfek, 8 ruhsatsız tabanca, 5 kurusıkı tabanca, 4 şarjör, 3 bin 338 adet fişek/kartuş ile bir miktar sentetik uyuşturucu hap.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, ele geçirilen dijital materyaller ve mühürler üzerinden soruşturmanın kapsamını genişletiyor. Vatandaşların mağdur olmaması adına altın alımlarını yalnızca yetki belgesi bulunan resmi kuyumculardan yapmaları ve şüpheli durumlarda faturanızı kontrol etmeniz önemle hatırlatılıyor.