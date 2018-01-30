Malatya'da kuyumculara sahte altın satmaya çalıştıkları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı

Malatya'da kuyumculara sahte altın satmaya çalıştıkları iddia edilen 6 kişi yakalandı.



Alınan bilgiye göre, kent merkezinde kuyumculuk yapan B.S. ve S.D, bazı şüphelilerin kendilerine para karşılığında sahte altın sattıklarını öne sürüp polise başvurdu.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada, kuyumculara sahte altın satmaya çalıştıkları belirlenen N.K, E.V, İ.Y, M.K, E.G. ve M.K'yi sahte altınlarla birlikte gözaltına aldı.



Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.