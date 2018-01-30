Alkana köyü terör örgütü PYD/PKK'dan temizlendi
Alkana köyü terör örgütü PYD/PKK'dan temizlendi
PYD/PKK'dan Kilis'e roketli saldırı
PYD/PKK'dan Kilis'e roketli saldırı
İstanbul'da 20 saatlik su kesintisi
İstanbul'da 20 saatlik su kesintisi
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyelerine gözaltı
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyelerine gözaltı

Kuyumculara sahte altın satmaya kalktılar

Malatya'da kuyumculara sahte altın satmaya çalıştıkları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı

Kuyumculara sahte altın satmaya kalktılar

Malatya'da kuyumculara sahte altın satmaya çalıştıkları iddia edilen 6 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezinde kuyumculuk yapan B.S. ve S.D, bazı şüphelilerin kendilerine para karşılığında sahte altın sattıklarını öne sürüp polise başvurdu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada, kuyumculara sahte altın satmaya çalıştıkları belirlenen N.K, E.V, İ.Y, M.K, E.G. ve M.K'yi sahte altınlarla birlikte gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #sahte altın #malatya #gözaltı #Asayiş
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.