Kuyumcuyu forkliftle soyup eşekle kaçmıştı! "Utandım" diyen hırsızın cezası belli oldu!
Kayseri'de çalıntı bir forkliftle kuyumcu dükkanını soyup eşekle kaçan sanık hakkındaki dava sonuçlandı. Hakim karşısına çıkan tutuklu sanık M.Ç., üç ayrı suçtan toplam 9 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kayseri 12. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, 9 Şubat 2026 tarihinde İldem Cumhuriyet Mahallesi Tekin Sokak'ta gerçekleşen hırsızlık olayının karar aşamasına geçildi.
Tutuklu sanık M.Ç., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden yargılamaya katıldı.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucunda sanığa; ‘bina içinde muhafaza altına alınmış eşyanın hırsızlığı' suçundan 7 yıl 6 ay, ‘mala zarar verme' suçundan 10 ay, ‘iş yeri dokunulmazlığını ihlal' suçundan ise 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
KEPENKLERİ FORKLİFTLE KIRIP EŞEKLE KAÇTI
Olay günü sanık M.Ç., çaldığı bir iş makinesi olan forklifti kullanarak bölgedeki bir kuyumcu dükkanına girdi.
İş yerinin kepenklerini ve camlarını forklift yardımıyla kıran sanık, içeriden 150 gram altın çaldı. Hırsızlık eylemini tamamlayan M.Ç., olay yerinden bir eşekle kaçarak uzaklaştı.
ALTINLARIN YERİNİ BABASI İHBAR ETTİ
Soruşturma sürecinde, çalınan altınların sanığın evinde saklandığı tespit edildi. Duruşma esnasında mahkeme başkanı sanığa, eve sakladığı altınların yerini polislere neden kendisinin değil de babasının söylediğini sordu.
Sanık M.Ç., altınları polise iade etme niyetinde olduğunu savunarak şu ifadeleri kullandı:
"Polislerle gidip altınların yerini göstermeye utandım. Babama ahırdaki kuşların yuvasını işaret ettim. Babama 'taka' deyince babam anladı altınların yerini. Babama söylemekteki amacım altınları polise teslim etmekti. Birkaç altının kaybolduğu söyleniyor ama ailemin durumu ortada"