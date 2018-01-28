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Kuyuya düşen keçiyi itfaiye kurtardı

Denizli'de yaklaşık 25 metrelik artezyen kuyusuna düşen keçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Kuyuya düşen keçiyi itfaiye kurtardı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaklaşık 25 metrelik artezyen kuyusuna düşen keçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Bağbaşı Mahallesi Yayla Yolu mevkisindeki atıl vaziyette bulunan artezyen kuyusuna keçi düştüğü yönünde ihbar alan itfaiye ekipleri olay yerine gitti.

Yaklaşık 25 metre derinlikteki kuyuya inen bir itfaiye eri, keçinin boynuzuna ip bağladı.

Dört saat süren operasyonda, kurulan bir sistemle yukarı çekilen keçi kurtarıldı.

Yaralalı olduğu tespit edilen keçi, tedavi için veterinerlere teslim edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #kuyu #kurtarma #keçi #itfiaye
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