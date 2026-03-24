Kuzenini kalbinden bıçaklamıştı! Katil zanlısı B.U. ikinci kez hakim karşısında

Gaziantep'te alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı kuzenini kalbinden bıçaklayarak öldüren B.U., yargılandığı davanın ikinci duruşmasında beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, eksik delillerin toplanması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kuzenini kalbinden bıçaklamıştı! Katil zanlısı B.U. ikinci kez hakim karşısında
Gaziantep'te aralarındaki alacak verecek meselesi nedeniyle kuzeni Mikail U.'yu kalbinden bıçaklayarak ölümüne neden olan B.U.'nun yargılanmasına devam ediliyor. Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında tutuklu sanık B.U., sanık avukatları, maktul aile yakınları, maktul avukatı ve taraf tanıkları hazır bulundu.

Duruşmada söz alarak savunmasını yapan tutuklu sanık B.U., maktulün kendisine sürekli musallat olduğunu öne sürdü. Olay günü bölgeden kaçmak istediğini ancak aracının önünün kesildiğini iddia eden B.U., mahkeme heyetinden beraatini ve tahliyesini talep etti. Sanık avukatları ise müvekkilleri B.U.'nun söz konusu cinayeti ağır tahrik altında işlediğini savundu.

Tarafların beyanlarının ardından savcılık makamı mütalaasını açıkladı ve sanığın tutukluluk halinin devam etmesi yönünde talepte bulundu. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksik hususların giderilmesi ve olayla ilgili delillerin toplanması amacıyla duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

NE OLMUŞTU?

Kuzenler arasında kanlı biten olay, Şehitkamil ilçesindeki Ahmet Ziylan Bulvarı'nda meydana geldi. Daha önce ortak iş yaptıkları öğrenilen 34 yaşındaki Mikail U. ile 32 yaşındaki B.U. arasında alacak verecek meselesi yüzünden başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga esnasında B.U., kuzeni Mikail U.'yu kalbinden bıçakladı.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla yakındaki özel bir hastaneye kaldırılan Mikail U., doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Olayın hemen ardından kaçan katil zanlısı B.U. ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucu yakalandı ve cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

​Gaziantep cinayet
