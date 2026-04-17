Kuzey Afrika'dan geliyor! Meteoroloji’den il il toz taşınımı, sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17 Nisan Cuma tarihli hava durumu raporunu yayınladı.

Simge Sarıyar
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik yaşanmayacak ve sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.

Ancak yurdun büyük bir bölümü sağanak yağış, kuvvetli rüzgar, toz taşınımı ve çığ tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. Özellikle Antalya'nın doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Elazığ ve Tunceli çevrelerinde beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunması istendi.

ŞEMSİYELERİ HAZIRLAYIN

Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ve Siirt hariç Güneydoğu Anadolu bölgelerinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış geçişleri yaşanacak. Aynı zamanda Sakarya, Bilecik, Çorum, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Bingöl ve Muş çevrelerinde de yağışlı hava hakim olacak.

Antalya'nın doğu kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Elazığ ve Tunceli çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Yetkililer, bu bölgelerde sel ve su baskını gibi olumsuzlukların meydana gelebileceğini belirterek vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin farklı bölgelerinde rüzgar etkisini artıracak. Rüzgarın genel olarak güneyli, batı kesimlerde ise kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor. Ancak Marmara Bölgesi'nde kuzeyli yönlerden, Doğu Akdeniz ile Kayseri ve Niğde çevrelerinde ise güneydoğulu yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı bu bölgelerdeki vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

KUZEY AFRİKA'DAN GELİYOR!

Ülkenin güney ve batı kesimlerinde Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı görülecek. Yapılan değerlendirmelere göre, toz taşınımının Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında 16.04.2026 Perşembe günü gece saatlerine kadar yer yer etkili olması bekleniyor. Hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşüş ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtilerek tedbirli olunması istendi.

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunuyor. Ayrıca bu bölgelerde artan sıcaklıklarla birlikte kar erimesi kaynaklı olası risklerin de devam ettiği ifade edildi.

İşte 17 Nisan bölge bölge hava durumu raporu:

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, akçam saatlerinden sonra Sakarya ve Bilecik çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz'de güney doğulu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgede toz taşınımı görülmesi tahmin ediliyor.

ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BURDUR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ADANA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; İç Anadolu'nun güneydoğusunda güney doğulu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 23°C
Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 23°C
Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 24°C
Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KONYA °C, 21°C
Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, Çorum, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

RİZE °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısı ile Erzurum, Muş ve Bingöl çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Tunceli ve Elazığ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KARS °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

VAN °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, bölge genelinin (Siirt hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin batısında toz taşınımı görülmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SİİRT °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLERDE HAVA

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 yer yer 6, doğusu 5 ila 7; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Güney Ege sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 yer yer 7, güneyi öğle saatlerinde güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, güneyi yer yer 3,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğulu yönlerden 5 ila 7 yer yer 8; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, batısı yer yer 3,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.

