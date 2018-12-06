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Kuzey Ege'de deniz ulaşımına fırtına engeli
Kuzey Ege'de deniz ulaşımına fırtına engeli

Kuzey Ege'de deniz ulaşımına fırtına engel oldu

Kuzey Ege'de fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada arasındaki bazı seferler iptal edildi.

Kuzey Ege'de deniz ulaşımına fırtına engel oldu

Alınan bilgiye göre, dün geceden bu yana etkili olan fırtına nedeniyle saat 07.00'deki Gökçeada-Kabatepe, saat 09.00'daki Kabatepe-Gökçeada, saat 07.15'teki Bozcaada-Geyikli ve saat 08.00'deki Geyikli-Bozcaada seferleri yapılamadı.

Bozcaada-Geyikli saat 10.00 ve Geyikli-Bozcaada saat 11.00 seferleri de aynı gerekçeyle geçici olarak durduruldu. 

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'nin yetkilileri, iptal edilen seferlerin fırtınanın etkisini yitirmesinin ardından yeniden başlatılacağını, diğer hatlarda ulaşımın normal olarak yapıldığını kaydetti.


Kaynak: AA
Etiketler; #kuzey ege
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