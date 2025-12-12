Kuzey Marmara Otoyolu girişinde korkunç kaza: Beton mikseri devrildi!
Kocaeli'de, Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul yönündeki giriş noktasında yaşanan feci olayda, kontrolünü yitiren beton mikseri şarampole devrildi. Araç içerisinde sıkışan iki kişi, ekiplerin yoğun çabası sonucu kurtarılarak hastaneye sevk edildi.
Olay, gece saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul istikametine geçiş sağlayan Sevindikli Gişeleri yakınlarında gerçekleşti.
Plakası 41 HB 167 olan ve kimliği henüz belirlenemeyen bir sürücü tarafından kullanılan beton mikseri, belirlenemeyen bir sebeple kontrolden çıkarak yan yattı ve devrildi.
Kaza haberinin alınmasının hemen ardından bölgeye çok sayıda acil durum ekibi yönlendirildi. İhbar üzerine olay yerine hızla sağlık ekipleri, itfaiye birimleri ve otoyol güvenliğini sağlamakla görevli jandarma personeli sevk edildi.
SIKIŞAN YARALILAR KURTARILDI
Bölgeye ulaşan jandarma ekipleri derhal yol üzerinde çevre güvenliğini sağlama çalışmalarına başladı. Aynı esnada itfaiye ekipleri de devrilen aracın içerisinde sıkışan hem sürücüyü hem de araçta bulunan yolcuyu kurtarmak için operasyon başlattı.
Yoğun ve dikkatli bir çalışmanın neticesinde, araçta sıkışan iki yaralı bulundukları yerden başarılı bir şekilde çıkarıldı.
İtfaiye tarafından kurtarılan bu iki kişi, olay yerinde bekleyen sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk tıbbi müdahalenin ardından vakit kaybetmeksizin hastaneye nakledildi.