Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Bariyerlere çarpan otomobil yanarak küle döndü
Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde kontrolden çıkan otomobil, Karasu Gişeleri'ndeki bariyerlere ok gibi saplandı. Çarpmanın şiddetiyle alev topuna dönen araçta sıkışan 32 yaşındaki sürücü Yasin Çelik, feci şekilde can verdi.
Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişi Karasu Gişelerinde meydana geldi. Yasin Çelik (32) idaresindeki 54 AKP 021 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle otomobil kısa sürede alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Araçta çıkan yangın, Otoyol Jandarması ekipleri tarafından söndürüldü. Çarpışmanın etkisiyle ağır hasar alan ve metal yığınına dönen otomobilde sıkışan sürücü Yasin Çelik’in, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Çelik’in cansız bedeni, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı.
Kazayı haber alarak olay yerine gelen sürücünün yakınları büyük üzüntü yaşayarak sinir krizi geçirdi.
Kaza nedeniyle otoyolda trafik akışı bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.
Aracın enkazının kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından ulaşım yeniden normale döndü.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.