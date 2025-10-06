Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Kuzey Marmara Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde iki aracın çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu’nun Kocaeli Sevindikli mevkiinde, Ankara istikametinde meydana geldi. 06 CBP 476 plakalı otomobilin sürücüsü Furkan U. (23), aynı yönde ilerleyen 34 MCC 171 plakalı araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlar kullanılamaz hale geldi. 34 MCC 171 plakalı araçta bulunan Serpil A. (42) ile Sudenur B. (26) olay yerinde hayatını kaybetti. Bünyamin M. (36), 3 yaşındaki Umay Mira Ö., sürücü Kerim A., Furkan U. ve Nilüfer U. (50) yaralı olarak kurtarıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

feci kaza
