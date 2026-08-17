Kuzey Marmara Otoyolu'nda kahreden kaza! Kamyon şoföründen kan donduran ilk ifade

yaşamını yitiren 3 kişinin küçük yaşta kardeşler olduğu belirlendi. Anne ve babanın ağır yaralandığı olay sonrası gözaltına alınan kamyon şoförü, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

AYNI AİLEDEN 3 ÇOCUK YAŞAMINI YİTİRDİ, ANNE VE BABA AĞIR YARALI

Kaza, 16 Ağustos Pazar günü saat 12.45 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköy mevkisi Edirne istikametinde meydana geldi. Emrullah A. idaresindeki 06 ESG 182 plakalı nakliye kamyonu, içerisinde 8 kişinin bulunduğu 34 PRV 011 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçta bulunan kardeşler Yusuf İçen, Mehmet Ali İçen ve Ecrin İçen olay yerinde hayatını kaybetti. Çocukların ağır yaralanan annesi Sözdar İçen (30) ve babası Yasin İçen (38) ile aynı araçtaki Ruken K. (15), Hacer K. (23) ve Şehmuz K. (26) sağlık ekiplerince Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAMYON ŞOFÖRÜ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ: "FRENE BASTIM AMA DURAMADIM"

Kazanın ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan kamyon şoförü Emrullah A., ilk ifadesinde kazayı engelleyemediğini belirterek, "Görmedim, frene bastım ama duramadım" dedi. İşlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Feci kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu'nda bazı şeritler trafiğe kapatılırken, Edirne istikametinde kilometrelerce uzayan araç kuyrukları oluştu. Araçların kaldırılması ve ekiplerin olay yeri incelemesinin ardından trafik akışı yeniden normale döndü. Olayla ilgili adli tahkikat devam ediyor.