Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza! Devrilen tanker trafiğe neden oldu
Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen olayda, bir tankerin devrilmesi sonucu güzergah üzerinde trafik yoğunluğu oluştu.
Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde bir tanker devrildi. Yaşanan kaza, güzergahtaki ulaşım akışını doğrudan etkiledi.
TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU
Devrilen tankerin yolda yarattığı engel nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafiğe neden olundu.
Olay sebebiyle güzergahı kullanan araçların geçişinde aksamalar yaşandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı