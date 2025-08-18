Kuzey Marmara Otoyolu’nda yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, hayatını kaybedenlerin kimlik tespiti için çalışmalar sürüyor. Kaza nedeniyle otoyolda ulaşımda kısa süreli aksama yaşandı.

Ayrıntılar geliyor...