Kuzey Marmara Otoyolu’nda yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Kuzey Marmara Otoyolu’nda virajı alamayan yolcu otobüsü devrildi. Feci kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi, 14 kişi yaralandı.

Yağmur Biçen Kaplan
Yayınlanma:

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, hayatını kaybedenlerin kimlik tespiti için çalışmalar sürüyor. Kaza nedeniyle otoyolda ulaşımda kısa süreli aksama yaşandı.

Ayrıntılar geliyor...

