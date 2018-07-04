Evde kedi, köpek, kuş besleyenimiz çoktur. Ancak Abdulkadir ve Seyhan Yirmibeşoğlu çifti, evlerini bir kuzuya açtı. Kuzu Lokum, evin adeta neşe kaynağı oldu. Gelin 12 yıllık çiftin hayvan sevgisine hep birlikte tanıklık edelim...





Ekmek elden su gölden... Deyim yerindeyse el bebek gül bebek büyüyor.



Biberonla besleniyor, evde bebek bezi ile geziyor.



Ordu'da arıcılıkla uğraşan Abdulkadir ve Seyhan Yirmibeşoğlu çifti, 6 ay önce aldıkları kuzuya evlerinde bakıyor.



Kısa sürede evin neşesi haline gelen kzuya Lokum adı verilmiş.



Bebek gibi bakılan Lokum'un temizliği ve veteriner kontrolleri de ihmal edilmiyor.



Yaklaşık 12 yıllık evli olan çift, günün büyük bölümünü evde besledikleri kuzuyla geçiriyor.



Hayvanlara yönelik şiddete tepki gösteren çift, Lokum ayrılmayı düşünmüyor. Çünkü Lokum artık onların evladı.







ulusal.com.tr Adı Lokum...Ekmek elden su gölden... Deyim yerindeyse el bebek gül bebek büyüyor.Biberonla besleniyor, evde bebek bezi ile geziyor.Ordu'da arıcılıkla uğraşan Abdulkadir ve Seyhan Yirmibeşoğlu çifti, 6 ay önce aldıkları kuzuya evlerinde bakıyor.Kısa sürede evin neşesi haline gelen kzuya Lokum adı verilmiş.Bebek gibi bakılan Lokum'un temizliği ve veteriner kontrolleri de ihmal edilmiyor.Yaklaşık 12 yıllık evli olan çift, günün büyük bölümünü evde besledikleri kuzuyla geçiriyor.Hayvanlara yönelik şiddete tepki gösteren çift, Lokum ayrılmayı düşünmüyor. Çünkü Lokum artık onların evladı.