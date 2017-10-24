Erzincan'da sürü sahibinin yaylada doğan kuzuyu fark edemediğini gören kangal köpeği, savunmasız kuzunun başında sabaha kadar nöbet tuttu.

Erzincan'da sürü sahibinin yaylada doğan kuzuyu fark edemediğini gören kangal köpeği, savunmasız kuzunun başında sabaha kadar nöbet tuttu.



Erzincan merkeze bağlı Başpınar köyü mezrasında koyunlarını otlatmaya çıkaran sürü sahibi Celal Gül, gece sürünün arkasında doğuran koyunu fark etmedi.



Sürü sahibi Gül'ün kuzuyu fark edemediğini anlayan kangal cinsi çoban köpeği, savunmasız kuzunun başında sabaha kadar nöbet tuttu.



Sabah erken saatlerde kahvaltısını yaptığı sırada kangal köpeğinin kendisini havlayarak uyarması üzerine yanına gittiğini belirten Gül, karşılaştığı manzara karşısında şaşkınlık yaşadı.



Gül, yeni doğan savunmasız kuzunun başında köpeğin sabaha kadar nöbet beklediğini gördü.



Kendileri için çoban köpeklerinin çok kıymetli olduğunu ifade eden Gül, "Gece koyunları otlağa çıkardım. Sürünün önünden gidiyordum. Tek olduğumdan dolayı sürünün arkasını ise kangal köpeğime emanet etmiştim. Gece geç saatlerde köpeğimin sürünün yanında olmadığını fark ettim ve kurtların kokusunu aldığını düşünerek onların peşinden gittiğini sandım. Bu nedenle çok önemsemedim. Sabah çay içtiğim sırada köpeğimin sesini duydum ve koşarak sesin geldiği yöne gittim. Bir de baktım ki köpeğim yanında bir kuzu yatıyor. Gece boyunca başında telef olmasın diye beklemiş. Kuzuyu oradan aldım ve annesinin yanına getirerek emzirttim." dedi.



