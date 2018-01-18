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“KYK Geleneksel 3. Tematik Kış Sinema Kampı“

KYK yurtlarında kalan ve farklı illerden Muğla’ya gelen 150 öğrenci, kentin tarihi ve kültürel alanlarını gezdi

“KYK Geleneksel 3. Tematik Kış Sinema Kampı“

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun (KYK) "Tematik Kış Kampları" programı kapsamında Muğla'da düzenlenen "Spor ve Sağlıklı Yaşam Kampı"na katılan öğrenciler, kentin tarihi ve kültürel alanlarını ziyaret etti.

Farklı illerdeki KYK yurtlarında kalan 8 ilden 150 öğrenci, kamp programının dördüncü gününde Muğla'daki tarihi Arasta Çarşısı, restore edilen tarihi evleri, Ormancı Türküsü'ne konu olan Belen Kahvesi, Osmanlı yapılarının izlerini barındıran ve birçok sinema ile dizi filmlerin çekildiği Bozüyük Mahallesi'ni gezdi.

Konuk öğrenciler, program kapsamında Sakin Kent Akyaka Mahallesi'nde restore edilen yapıları inceleyerek sahilde yürüyüş ve spor yaptı.

Bazı öğrenciler ilk defa denizi görmenin mutluluğunu yaşadı.

KYK İl Müdürü Ömer İlman, Çorum, Ağrı, Iğdır, Giresun, Bolu, Zonguldak, Siirt ve Erzincan'dan KYK Geleneksel 3. Tematik Kış Sinema Kampı" için kente gelen öğrencilere yönelik kültürel gezi düzenlediklerini söyledi.

Muğla'nın, tarihi ve kültürel dokusunun yanı sıra denizi ve mavisiyle de ziyaretçilerin ilgisini çektiğini belirten İlman, "Öğrencilerin Muğla'daki yapılara ve kültürel alanlarına hayran kaldığını gördük. Geleceğimizin teminatı gençlerimizi Muğla'da misafir etmekten mutluluk duyuyoruz." dedi.

Kamp, yarın değerlendirme, görüş ve önerilerin dinlenmesinin ardından sona erecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #muğla #gezi #KYK Geleneksel 3. Tematik Kış Sinema Kampı
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