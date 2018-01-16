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KYK öğrencileri için “Tematik Kış Kampları“

Program kapsamında Samsun'da gerçekleştirilen "Değerler Kampı"na katılan 150 öğrenci şehitlik ziyaretinde bulundu

KYK öğrencileri için “Tematik Kış Kampları“

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun (KYK) "Tematik Kış Kampları" programı kapsamında Samsun'da düzenlenen "Değerler Kampı"na katılan 7 ilden 150 öğrenci şehitliği ziyaret etti.

Öğrenciler, ellerinde Türk bayraklarıyla Asri Mezarlık'taki şehitliğe ziyarette bulundu. Daha sonra şehit aileleriyle Kıranköy Mezarlığı'ndaki şehitliğe giden öğrenciler, Kur'an-ı Kerim okudu.

KYK Samsun İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, 12 ilde Tematik Kış Kampı yapıldığını, Samsun'daki kampın temasının "Değerler Eğitimi" olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
"7 ilden 150 bayan öğrenci Samsun'a geldi. Öğrencilerimizle manevi değeri olan şehitlerimizi kabirleri başında ziyaret ettik. Burada vermek isteğimiz mesaj şu: Bu vatan için hayatını seve seve veren şehitlerimizin mezarı başında onları ziyaret eden öğrencilerimizde vatan, bayrak değeri oluşsun istedik. Bunu yaşayarak öğrensinler arzusu içindeydik. Ayrıca şehitlerimizin aileleri de bu ziyaretlere katıldılar."

Öğrencilerin Samsun'un değerlerini öğrenmeye devam edeceğini aktaran Kasapoğlu, "Öğrencilerimizi yarına hazırlıyoruz. Milletine, devletine, bayrağına sahip çıkan bir gençlik yetiştirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Bingöl, Niğde, Isparta, Osmaniye, Tunceli, Uşak ve Van'dan gelen 150 öğrencinin 19 Ocak Cuma gününe kadar Samsun'da çeşitli programlara katılacağı bildirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu #Tematik Kış Kampları #şehitliğe #Değerler Kampı #samsun
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