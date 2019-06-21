UNESCO Geçici Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Laodikya Antik Kenti'ndeki stadyum güzergahı gün ışığına çıkarılıyor. Stadyuma giden tarihi caddede çalışmalara başlandı.

İncil'de ismi geçen kiliselerden biri Denizli'de bulunuyor. Adı Laodikya Antik Kenti...



Laodikya, Efes'ten sonra Anadolu'nun en büyük Antik kenti olarak kabul ediliyor.



Yılın 12 ayı kazı çalışmalarının devam ettiği antik kent 2016'da, Laodikya Kilisesi'nde uygulanan restorasyon ve konservasyon çalışmaları sebebiyle ödül almıştı.



Şimdi de 30 bin kapasiteli 2 bin yıllık stadyuma giden caddenin aydınlığa çıkarılması için kollar sıvandı.



Tarihçesiyle dünyaca üne sahip olan Laodikya Antik Kenti'ndeki çalışma sayesinde, turistler yeni güzergahta gezebilecek.



ulusal.com.tr