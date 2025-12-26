Lapa lapa kar geliyor: Sıcaklıklar 10 derece düşecek, 22 il beyaza bürünecek

Soğuk hava dalgası bu akşamdan itibaren tüm Türkiye'yi saracak. Meteorolojik verilere göre hava sıcaklıklarının 10 derece birden düşmesi beklenirken, soğumanın etkisiyle birçok kentte lapa lapa kar yağışı görüleceği tahmin ediliyor.