Lapa lapa kar geliyor: Sıcaklıklar 10 derece düşecek, 22 il beyaza bürünecek

Türkiye yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor. Bu akşamdan itibaren hava sıcaklıkları sert bir düşüş yaşayacak. İçişleri Bakanlığı, lapa lapa kar yağışı beklenen şehirler için harekete geçerek vatandaşlara uyarıda bulundu.

Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Soğuk hava dalgası bu akşamdan itibaren tüm Türkiye'yi saracak. Meteorolojik verilere göre hava sıcaklıklarının 10 derece birden düşmesi beklenirken, soğumanın etkisiyle birçok kentte lapa lapa kar yağışı görüleceği tahmin ediliyor.

BAKANLIKTAN 22 İL İÇİN KRİTİK UYARI

İçişleri Bakanlığı, bugün ve yarın 22 ilde etkili olması beklenen yoğun kar yağışına karşı vatandaşları uyardı. Bakanlık, kar yağışı beklenen 22 ili duyurarak bu bölgelerde yaşayanların olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmalarını istedi.

İşte kar yağışı beklenen iller:

Bolu

Düzce

Karabük

Kastamonu'nun kuzeyi

Sinop'un batısı

Zonguldak

Bartın

İşte 27 Aralık Cumartesi günü  kar yağışı beklenen iller: 

Erzincan

Elazığ

Tunceli

Erzurum

Ardahan

Iğdır'ın yüksekleri

Ağrı

Kars

Van

Bingöl

Bitlis

Muş

Hakkari

Şırnak

