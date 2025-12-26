Lapa lapa kar geliyor: Sıcaklıklar 10 derece düşecek, 22 il beyaza bürünecek
Türkiye yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor. Bu akşamdan itibaren hava sıcaklıkları sert bir düşüş yaşayacak. İçişleri Bakanlığı, lapa lapa kar yağışı beklenen şehirler için harekete geçerek vatandaşlara uyarıda bulundu.
Soğuk hava dalgası bu akşamdan itibaren tüm Türkiye'yi saracak. Meteorolojik verilere göre hava sıcaklıklarının 10 derece birden düşmesi beklenirken, soğumanın etkisiyle birçok kentte lapa lapa kar yağışı görüleceği tahmin ediliyor.
BAKANLIKTAN 22 İL İÇİN KRİTİK UYARI
İçişleri Bakanlığı, bugün ve yarın 22 ilde etkili olması beklenen yoğun kar yağışına karşı vatandaşları uyardı. Bakanlık, kar yağışı beklenen 22 ili duyurarak bu bölgelerde yaşayanların olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmalarını istedi.
İşte kar yağışı beklenen iller:
Bolu
Düzce
Karabük
Kastamonu'nun kuzeyi
Sinop'un batısı
Zonguldak
Bartın
İşte 27 Aralık Cumartesi günü kar yağışı beklenen iller:
Erzincan
Elazığ
Tunceli
Erzurum
Ardahan
Iğdır'ın yüksekleri
Ağrı
Kars
Van
Bingöl
Bitlis
Muş
Hakkari
Şırnak