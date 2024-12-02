Lastik botla sürüklenen 12 kaçak göçmen, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında motoru arızalanarak sürüklenen lastik botta bulunan 12 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Lastik botla sürüklenen 12 kaçak göçmen, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı
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Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında, içinde 5’i çocuk toplam 12 kaçak göçmen bulunan bir lastik bot motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Kaçak göçmenler, yardıma ihtiyaç duyduklarını belirterek Sahil Güvenlik ekiplerine çağrıda bulundu.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı, gelen ihbar üzerine derhal harekete geçti. Sahil Güvenlik botu 'KB-20', sürüklenen botu belirleyerek güvenli bir şekilde kurtarma operasyonuna başladı.

KAÇAK GÖÇMENLER SAĞ SALİM KURTARILDI

Sahil Güvenlik ekiplerinin hızlı ve etkili müdahalesi sonucu, motoru arızalanan lastik bottaki 12 kaçak göçmen başarılı bir şekilde kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler arasında 5 çocuk bulundu. Sahil Güvenlik botu tarafından karaya çıkarılan göçmenler, sağlık durumları kontrol edilmek üzere Ayvacık’a götürüldü.

Kurtarılan göçmenler, gerekli sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi. 

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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