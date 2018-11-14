Sakarya'da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Lastik-İş Genel Başkanı Abdullah Karacan toprağa verildi. Saldırıyı yapan işçi tutuklandı.

Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki lastik fabrikasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Lastik-İş'in Genel Başkanı Abdullah Karacan son yolculuğuna uğurlandı.



Karacan için ilk tören İzmit Lastik-İş Sosyal Tesisleri'nde düzenlendi. Törenin ardından, Karacan'ın cenazesi İzmit Fevziye Camisi'ne getirildi.



Karacan'ın memleketi Kocaeli'de düzenlenen törende eşi ve 4 kızı gözyaşlarını tutamadı.



Cenaze törenine Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, AKP ve CHP'li milletvekilleri, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, sendika üyeleri ve çok sayıda işçi ile vatandaş katıldı.



2002 yılından bu yana Lastik-İş Sendikası'nın başkanlığını yürüten Karacan, cenaze namazının ardından, İzmit Başçeşme Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Karacan'ın ölümüne, 2 sendika üyesinin de yaralanmasına neden olan fabrika işçisi ise tutuklandı.



ulusal.com.tr