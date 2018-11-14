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Lastik-İş Başkanı Abdullah Karacan toprağa verildi

Sakarya'da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Lastik-İş Genel Başkanı Abdullah Karacan toprağa verildi. Saldırıyı yapan işçi tutuklandı.

Lastik-İş Başkanı Abdullah Karacan toprağa verildi

Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki lastik fabrikasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Lastik-İş'in Genel Başkanı Abdullah Karacan son yolculuğuna uğurlandı. 

Karacan için ilk tören İzmit Lastik-İş Sosyal Tesisleri'nde düzenlendi. Törenin ardından, Karacan'ın cenazesi İzmit Fevziye Camisi'ne getirildi. 

Karacan'ın memleketi Kocaeli'de düzenlenen törende eşi ve 4 kızı gözyaşlarını tutamadı. 

Cenaze törenine Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, AKP ve CHP'li milletvekilleri, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, sendika üyeleri ve çok sayıda işçi ile vatandaş katıldı. 

2002 yılından bu yana Lastik-İş Sendikası'nın başkanlığını yürüten Karacan, cenaze namazının ardından, İzmit Başçeşme Mezarlığı'nda toprağa verildi. 

Karacan'ın ölümüne, 2 sendika üyesinin de yaralanmasına neden olan fabrika işçisi ise tutuklandı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #sakarya
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