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Letonya bayraklı gemi Kocaeli Kandıra'da karaya oturdu

Marmara denizinde etkili olan şiddetli fırtına denizcilere zor anlar yaşattı. Fırtınada sürüklenen bir kuru yük gemisi Kocaeli Kandıra açıklarında karaya oturdu.

Letonya bayraklı gemi Kocaeli Kandıra'da karaya oturdu

Marmara denizinde ulaşımda aksamalara neden şiddetli fırtına yaklaşık 90 metre uzunluğundaki yük gemisini sürükledi.

Kocaeli Kandıra açıklarında panik dolu anlar yaşandı. Letonya bayraklı bir kuru yük gemisi fırtına nedeniyle karaya doğru sürüklenmeye başladı.

89 metre uzunluğunda, 2 bin 967 grostonluk geminin mürettebatı, olası bir faicadan kurtulabilmek için yoğun çaba sarf etti.

Fırtınaya dayanamayan gemi kıyıya 150 metre kala karaya oturdu.

Gemiyi açığa çekmek için ekipler vakit kaybetmeden kurtarma çalışmalarına başladı. 

Ereğli'den bölgeye giden özel romörkör, bağlantılarını yaptıktan sonra gemiyi çekmeye başladı. Ancak gemi karaya öylesine sert biçimde oturmuştu ki çekme halatı tam iki kez 2 koptu. Şans eseri kopan halatlar kimseye zarar vermedİ.

Kurtarma çalışmalarına Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve jandarma ekipleri de katıldı.


ulusal.com.tr

Etiketler; #marmara denizi
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