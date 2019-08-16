Her yıl bahardan yaz sonuna kadar Kars'ta konaklayan leylekler, kışı Afrika'da geçirmek için uzun göç yolculuğuna başladı. Yaz mevsimini Kars Çayı ve Selim ilçesine bağlı Karahamza köyünün çayırlık alanında geçiren leylekler, şimdi Afrika'ya doğru kanat çırpıyor.
Kuzey Doğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, kuşların göç etmeye başladığını ve bunun ilk habercisinin sulak alanlarda toplanan leylekler olduğunu söyledi.
Halkalama çalışmaları, leyleklerin bu zorlu göç yolculuğunda karşılaştığı tehlikeleri de ortaya seriyor.
Çoban, Iğdır ve Kars'ın leylekler için önemli olduğunu söyledi.
ulusal.com.tr
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.