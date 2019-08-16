Her yıl bahar aylarından itibaren Kars'ta konaklayan leylekler, kışı geçirmek üzere Afrika'ya doğru yola çıktı. Bilim insanları, leyleklere halka takarak bu zorlu göç yolculuğunu takip ediyor.

Her yıl bahardan yaz sonuna kadar Kars'ta konaklayan leylekler, kışı Afrika'da geçirmek için uzun göç yolculuğuna başladı. Yaz mevsimini Kars Çayı ve Selim ilçesine bağlı Karahamza köyünün çayırlık alanında geçiren leylekler, şimdi Afrika'ya doğru kanat çırpıyor.Kuzey Doğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, kuşların göç etmeye başladığını ve bunun ilk habercisinin sulak alanlarda toplanan leylekler olduğunu söyledi.Halkalama çalışmaları, leyleklerin bu zorlu göç yolculuğunda karşılaştığı tehlikeleri de ortaya seriyor.Çoban, Iğdır ve Kars'ın leylekler için önemli olduğunu söyledi.