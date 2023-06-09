LGBT'lilere özel tuvalet skandalı

AVM'de aşçılık eğitimi verilen bir restoranda LGBT'liler için tuvalet açıldığı iddia edildi.



Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde erkek, kadın ve engelliler için tuvaletlerin olduğu koridorda LGBT'liler için ayrıca başka bir tuvalet olduğu görüldü.



Tuvaletin kapısında hem erkek hem de kadın sembollerine yer verilirken, LGBT derneklerinin sembolü olan gökkuşağı da eklendi. Öte yandan tuvaletin içinde ise İngilizce olarak "büyük düşün" yazdığı görüldü.



Sosyal medyaya düşen görüntülere tepkiler büyüyünce restorandan açıklama geldi. Restoran yönetimi yanlış anlaşıldıklarını iddia ederek geri adıma attı.



Açıklamada “Tuvaletlerin yoğun olduğu zamanda ortak kullanım için tasarlanan alanlarımız, bu sebeple yeniden düzenlenmiştir. Yanlış anlaşılmadan dolayı üzüntülerimizi paylaşırız."denildi.