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Libya açıklarında 204 mülteci yaşamını yitirdi

Avrupa ülkelerinin sınırlarını yüzlerine kapattığı mültecilerin Akdeniz'deki dramı sürüyor. Bu haftasonu Libya açıklarında 200 mülteci daha yaşamını yitirdi.

Libya açıklarında 204 mülteci yaşamını yitirdi

Mültecileri taşıyan lastik botun alabora oldu, 204 mülteci Akdeniz'de yaşamın yitirdi. 

Libya açıklarında yaşanan faciada yaşamını yitirenlerin 3'ünün bebek, 35'nin çocuk olduğu açıklandı. 

Avrupa'nın limanlarını yanaştırmadığı mülteci tekneleri, günlerce Akdeniz'de sürükleniyor.

Bu haftasonu batan teknede onlardan biriydi. 

Birleşmiş Milletler Uluslarası Göç Örgütü, bu rakamla birlikte daha 2018 tamamlanmadan Akdeniz'de bilançonun arttıpını açıkladı. 

Sene başından bu yana Akdeniz'de hayatını kaybeden mültecilerin sayısı bini aştı. 

10 bini aşkın mültecinin limanlara geri dönüş yaptığını açıklayan Libya hükümeti BM'den yardım istedi. 

Çağrıya karşılık Birleşmiş Milletler'den bir heyetin bu hafta içinde Libya'ya gideceği açıklandı. 

Etiketler; #akdeniz #mülteci
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