Liderlerden kurban bayramı mesajı: Birlik, mücadele, kararlılık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, örgütün kendini feshetme ve silah bırakma kararıyla yeni bir döneme girildiğini ifade ederek şunları söyledi:

“Terörsüz Türkiye menziline suhuletle vardığımızda, çok daha güçlü ve etkili bir geleceği hep birlikte kucaklayacağımıza yürekten inanıyorum.”

Erdoğan, CHP’nin diğer siyasi partilerle bayramlaşmama kararına da tepki gösterdi:

“86 milyon olarak ebedi kardeşliğimizi ve iç cephemizi güçlendirdiğimiz bir dönemde, ana muhalefetin kimseyle bayramlaşmayan bir parti haline gelmesinden duyduğumuz üzüntüyü ifade etmek isterim. Temennimiz, bu yanlışta ısrarın sona ermesi ve Türkiye’nin tüm renklerinin özellikle bayramlarda bir araya gelebilmesidir.”



Perinçek: "bölücü teröre son vererek bayrama giriyoruz"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de yayımladığı bayram mesajında, “Terörsüz Türkiye” sürecine dikkat çekti. Mesajında emperyalizme karşı kararlılığı vurgulayan Perinçek, şu ifadeleri kullandı:

“Bayramlarda ben yoktur, biz vardır. Kardeşlik, eşitlik, milletimiz, millî devletimiz ve vatanımız vardır. Bu bayrama, kardeşin kardeşe kurşun sıktığı bölücü teröre son verme kararıyla giriyoruz. ABD emperyalizminin ve İsrail Siyonizminin tehditlerine milletçe göğüs germe azmindeyiz.”

Perinçek, bütünleşme çağrısında da bulundu:

“Bu Kurban Bayramı’na, ayrılıkçılığın ve bölücülüğün karanlık bağlarından arınarak giriyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde ve Türk milletinde bütünleşme hedefiyle gönül gönüle, omuz omuza yürüyoruz. Bu bayrama, bencillik, çıkarcılık, kin, haset ve kibirden arınmayı öğütleyen tarihî değerlerimize sarılarak giriyoruz.”



Özel’den operasyon tepkisi: "Bu bayram buruk geçiyor"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise bayram mesajında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonlara dikkat çekti. Mesajında burukluk vurgusu yapan Özel, şu değerlendirmede bulundu:

“Ne yazık ki Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu bayramı, ülkemizin dört bir yanındaki milyonlarca yurttaşımız gibi buruk karşılıyoruz. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ile birlikte 11 belediye başkanımızın ve onlarca arkadaşımızın tutuklu olduğu bir dönemde, ne partimiz ne de milletimiz bayram neşesine kavuşabilmiştir. Ancak milletimizle birlikte ülkemiz için mücadele etmeyi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz.”