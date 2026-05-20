Limanda korku dolu anlar! Yük treni polis aracına çarptı

Zonguldak Limanı bağlantı hattında ilerleyen yük treni, liman sahasına girmek için geri manevra yaptığı esnada kavşakta görevli trafik devriye aracına çarptı.

Zonguldak'ta liman bağlantı hattı üzerinde seyreden bir yük treni ile trafik denetimi yapan polis otosu çarpıştı. Kaza, liman sahası girişinde yer alan kavşakta meydana geldi. Yük treni, liman sahasına giriş yapmak amacıyla kendi hattı üzerinde geri manevra yaparak ilerlemeye başlarken bölgedeki trafik akışını düzenlemek ve genel güvenliği sağlamakla görevli olan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerine ait araca çarptı.

GÖREVLİ POLİS KAZAYI YARA ALMADAN ATLATTI

Trenin çarpmasıyla birlikte resmi polis otosunda maddi hasar meydana geldi. Görevli polis memurunun çarpışma anını herhangi bir fiziksel yara almadan atlatması, kaza anında yaşanabilecek olası bir can kaybı veya yaralanmanın önüne geçti. Çarpışma anına bizzat tanık olan çevredeki vatandaşlar ile güzergahı kullanan diğer araç sürücüleri arasında kısa süreli bir panik havası yaşandı.

Kazanın hemen ardından olay yerine hızla takviye emniyet birimleri ve ilgili demiryolu yetkilileri yönlendirildi. Ekipler, hem polis aracı hem de yük treni üzerinde kaza mahallinde detaylı incelemeler gerçekleştirdi. Yapılan bu incelemelerin tamamlanmasının ve güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından, kavşaktaki trafik akışı ve bağlantı hattındaki güzergah yeniden normale döndü.

Yetkililer, kaza ile ilgili resmi soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

zonguldak
