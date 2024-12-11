Lise önünde dehşet! 16 yaşındaki öğrenci yaralandı
Şükrüpaşa Mahallesi’ndeki bir lisenin önünde yaşanan bıçaklı saldırı, genç bir öğrenciyi hastanelik etti. Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
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Edirne’nin Şükrüpaşa Mahallesi’nde bulunan İlhami Ertem Anadolu Lisesi önünde, 16 yaşındaki lise öğrencisi N.Y., okuldan çıktığı sırada bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen, 18 yaşından küçük husumetlisi olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.
Aldığı darbe ile yere yığılan N.Y., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.
Saldırı sonrası kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı