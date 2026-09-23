Lise önünde pompalı tüfekle dolaştılar! 17 yaşındaki 2 şüpheli gözaltında
Aydın'ın Efeler ilçesinde bir lisenin önünde pompalı tüfekle dolaşan 2 kişi, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin 17 yaşında olduğu belirlendi.
Fatih Mahallesi'ndeki Mimar Sinan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nin önünde akşam saatlerinde bir ihbar üzerine harekete geçildi.
Okul çevresinde pompalı tüfekle dolaşan 2 kişiyi gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Şüphelilerin bu davranışının nedeni henüz bilinmiyor. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi gönderildi.
POLİSİ GÖRÜNCE SİLAHI MİNİBÜSÜN ALTINA SAKLADILAR
Polis ekiplerini fark eden çocuklar, ellerindeki pompalı tüfeği okulun yakınındaki Fatih Kapalı Pazar Yeri'nde park halindeki bir minibüsün altına bırakıp olay yerinden kaçtı. Bölgeye ulaşan ekipler, hem silahı hem de çocukları bulmak için çalışma başlattı.
Yapılan incelemede pompalı tüfek, minibüsün sol ön tekerleğinin arkasında gizlenmiş halde bulundu. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı, ardından olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı.
Şüphelilerin yakalanması için de çalışma başlatıldı. Görgü tanıklarının ifadeleri üzerine olay yerinde bir kişi şüpheli olarak yakalandı. Yapılan incelemelerde bu çocuğun olaya karışan şüphelilerden olmadığı anlaşıldı.
Ekipler bölgedeki kamera kayıtlarını inceledi, görgü tanıklarının ifadelerini aldı ve şüphelilerin bulunması için arama çalışmalarını genişletti. Kısa sürede kimlikleri tespit edilen 2 şüphelinin R.E.Ç. ve E.A. oldukları belirlendi. Yürütülen çalışmaların ardından iki şüpheli Osman Yozgatlı Mahallesi'nde yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin 17 yaşında oldukları belirlendi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.