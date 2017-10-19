Bursa Özlüce Anadolu Lisesi 6 Ekim Cuma günü saat 13.00 sularında müfredatta olmayan bir olaya şahit oldu. Müdür Mevlüt Y. bir öğrenciden ezan okumasını istedi.
Bu istek doğrultusunda whatsapp ihbar hattımıza gelen bu görüntüler ortaya çıktı. Bir öğrenci merdiven başında ezan okurken okul arkadaşları koridorlarda normal bir şekilde dolaşıyor.
Müdür Nisan ayında hoparlörden ezan okuyunca veliler tepki göstermişti.Tepki geldikten sonra bu yönteme başvurduğu anlaşılan Mevlüt Y. olaya bir açıklama getirmedi. Eğitim-İş bu konuyla alakalı soruşturmanın devam ettiğini belirtti.
Müfradatla bir ilişkisi bulunmayan ve laiklikle alakası olmayan bu uygulama hala devam ediyor.
Müdürün geçen sene eğitim yılnın başında okulun Atatürk tişörtlerini de yasaklamıştı. Bu konuya da itiraz gelince geri adım atmıştı.
ulusal.com.tr
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