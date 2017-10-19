WhatsApp ihbar hattımıza gelen bir haberle devam ediyoruz. İzleyeceğiniz görüntüler Bursa'da bir lisede çekildi. Lise öğrenci okul koridorunda yüksek sesle ezan okuyor. Ve bunu bizzat okul müdürü istediği için yapıyor. Müfredat ve laiklikle bağdaşmayan olay hakkında soruşturma açıldı. İşin ilginç yanı ise soruşturmaya rağmen müdürün uygulama devam etmesi.

0 0 0 0