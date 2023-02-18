Liseliler depremzedeler için çadır üretiyor

Afet bölgelerindeki yaraları sarmak için Türkiye seferber. Her yerden yardımlara 10 il için toplanırken okullarda da çalışmalar hızlandı. Meslek ve teknik ortaöğretim kurumlarındaki öğrenci ve öğretmenler, vatandaşların barınma ihtiyaçlarını karşılamak için AFAD standartlarında çadır üretimi başlattı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının, AFAD standartlarında çadır üretimi başlattığını duyurdu.



Türkiye depremin yarattığı tahribatı ortadan kaldırmak için kenetlendi. Afet bölgelerine yardım malzemeleri taşınırken öğrenci ve öğretmenler de kolları sıvadı.



Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının seferber olduğunu ifade etti. Özer bu kapsamda mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının, AFAD standartlarında çadır üretimine başladığını paylaştı.



İlk sevkiyatın 17 Şubat tarihinde yapıldığını belirten Özer, "İstanbul ve Bursa illerindeki okullarımız tarafından üretilen ilk çadırlar deprem bölgesindeki illerimize gönderilmiştir" dedi.



Bakan, okullarda çadır üretimi ve sevkiyatının bir süre daha devam edeceğini ifade etti.



