Liseye Geçiş Sınavı'nın sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih dönemi de bugün sona eriyor. Öğrenciler E-Okul sistemi üzerinden saat 17. 00'a kadar tercihlerini yapabilecek.

Yaklaşık 1 milyon öğrencinin liseye geçişte tercih maratonu bugün sona eriyor.



Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği nitelikli okullar arasından 5'ini tercih etme hakkı bulunan öğrenciler saat 17.00'a kadar tercihlerini yapabilecek.



Öğrenciler E-Okul sistemi üzerinden kimlik ve okul numaralarını ilgili alanı doldurarak tercih bölümüne girebiliyor.



Sonrasında sınav puanına göre 5 nitelikli okul tercih ediyor.



Eğer öğrenci bu 5 okuldan birisini kazanamaz ise adrese dayalı yerleştirme yöntemi ile bir okula da kayıt yaptırabilecek.



Tercih sonuçları ise 30 Temmuz'da açıklanacak.