Yaklaşık 1 milyon öğrencinin liseye geçişte tercih maratonu bugün sona eriyor.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği nitelikli okullar arasından 5'ini tercih etme hakkı bulunan öğrenciler saat 17.00'a kadar tercihlerini yapabilecek.
Öğrenciler E-Okul sistemi üzerinden kimlik ve okul numaralarını ilgili alanı doldurarak tercih bölümüne girebiliyor.
Sonrasında sınav puanına göre 5 nitelikli okul tercih ediyor.
Eğer öğrenci bu 5 okuldan birisini kazanamaz ise adrese dayalı yerleştirme yöntemi ile bir okula da kayıt yaptırabilecek.
Tercih sonuçları ise 30 Temmuz'da açıklanacak.
Liseye Geçiş Sınavı'nın sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih dönemi de bugün sona eriyor. Öğrenciler E-Okul sistemi üzerinden saat 17. 00'a kadar tercihlerini yapabilecek.
Yaklaşık 1 milyon öğrencinin liseye geçişte tercih maratonu bugün sona eriyor.