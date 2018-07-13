banner982
FETÖ firarisi Akın İpek görüntülendi!
FETÖ firarisi Akın İpek görüntülendi!
Sedat Peker'e
Sedat Peker'e "Akademisyenleri tehdit" davasından beraat
MİT tırları davasında yeni gözaltı
MİT tırları davasında yeni gözaltı
TSK: 3'ü sözde lider kadro toplam 76 terörist...
TSK: 3'ü sözde lider kadro toplam 76 terörist...

Liseye geçiş tercihlerinde bugün son gün

Liseye Geçiş Sınavı'nın sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih dönemi de bugün sona eriyor. Öğrenciler E-Okul sistemi üzerinden saat 17. 00'a kadar tercihlerini yapabilecek.

Liseye geçiş tercihlerinde bugün son gün

Yaklaşık 1 milyon öğrencinin liseye geçişte tercih maratonu bugün sona eriyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği nitelikli okullar arasından 5'ini tercih etme hakkı bulunan öğrenciler saat 17.00'a kadar tercihlerini yapabilecek.

Öğrenciler E-Okul sistemi üzerinden kimlik ve okul numaralarını ilgili alanı doldurarak tercih bölümüne girebiliyor.  

Sonrasında sınav puanına göre 5 nitelikli okul tercih ediyor.

Eğer öğrenci bu 5 okuldan birisini kazanamaz ise adrese dayalı yerleştirme yöntemi ile bir okula da kayıt yaptırabilecek.

Tercih sonuçları ise 30 Temmuz'da açıklanacak.

Etiketler; #lgs #Tercih
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.