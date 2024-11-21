Lodos İstanbul’da deniz ulaşımını vurdu: Sefer iptalleri artıyor

İstanbul'da etkisini artıran şiddetli lodos, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Lodos İstanbul’da deniz ulaşımını vurdu: Sefer iptalleri artıyor
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 Kentte bazı vapur seferleri iptal edilirken, İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) tarafından düzenlenen bazı seferlerde de iptaller yaşandığı açıklandı. Vatandaşların sefer bilgilerini güncel olarak takip etmeleri istendi.

Şehir hatlarından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Değerli yolcularımız, Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıdaki hatlardaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır.

Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı

Büyükada-Sedef Adası Hattı

Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada Hattı

BUDO VE İDO
Öte yandan bazı BUDO ve İDO seferleri de iptal edildi. 

BUDO'dan yapılan duyuruda, 07.00 ile 12.55 saatleri arasında yapılması planlanan Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) olmak üzere karşılıklı 8 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği belirtildi. 

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