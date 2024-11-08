Lösemi Haftası'nda köprüler turuncu ışıkla parladı

Kentin simge yapılarından Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve Yavuz Sultan Selim (YSS) köprüleri, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında farkındalık yaratmak amacıyla turuncu renkle aydınlatıldı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Lösemi Haftası'nda köprüler turuncu ışıkla parladı
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Kentin simge yapılarından Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve Yavuz Sultan Selim (YSS) köprüleri, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında farkındalık yaratmak amacıyla turuncu renkle aydınlatıldı. 2-8 Kasım tarihleri arasında düzenlenen bu hafta dolayısıyla her yıl çeşitli etkinliklerle dikkat çekilmeye devam ediliyor.

Genellikle önemli günlerde renkli ışık gösterileriyle süslenen FSM ve YSS köprüleri, bu kez lösemiye yönelik farkındalığı artırmak için gece boyunca turuncu ışıklarla donatılarak sabaha kadar aydınlatıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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