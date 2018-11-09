Çorum'da yaşayan 9 yaşındaki ilkokul öğrencisi Hira Demir, "Saçım saçın olsun" kampanyası kapsamında kestirdiği saçlarını, lösemi hastası çocuklar için peruk yapılmak üzere bağışladı.

Hira Demir, geçen yıl Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla medyada yer alan haberlerden, bu hastalar için saç bağışı kampanyaları düzenlendiğini öğrenince ailesine kendisinin de bunda yer almak istediğini söyledi.



Anne ve babasının onayının ardından Hira'nın bir yıl boyunca uzattığı saçları, kentteki bir kuaför salonunda kesilerek peruğa dönüştürülmek üzere İzmir Profesyonel Kuaförler ve Güzellik Uzmanları Derneğine (İZKUDER) gönderildi.



Hira, beraberindeki babası Gazi Demir ve saç kesimini yapan kuaför, daha sonra maske takarak Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla bu hastalığa dikkati çekti.



Hira Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lösemi hastası arkadaşlarına saçını bağışlamak için bir yıl beklediğini, sonunda amacına ulaşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.



Saç bağışına babasının desteğiyle karar verdiğini belirten Demir, "Arkadaşlarım arasında saçını bağışlayan yok. Bu konuda arkadaşlarıma örnek olacağım. Umarım daha çok kişi saçını bağışlar." dedi.



Erkek kuaförü baba Gazi Demir de kızının geçen yıl televizyon izlerken çocukların saçlarını kestirerek lösemili hastalara bağışladığını gördüğünü, kendisine bunun nedenini sorduğunu aktardı.



Bu konuda bilgi verdiği kızına birkaç video izlettiğini kaydeden Demir, "Bunun üzerine kızım, saçlarını bağışlamaya karar verdi. Bu yılki Lösemili Çocuklar Haftası için saçlarını uzatarak bir yıl bekledik. Bu saçlar, lösemili bir yavrumuza peruk olacak." ifadesini kullandı.



Kızının bir yıldır neredeyse her gün kendisine "saçının ne zaman kesileceğini" sorduğunu dile getiren Demir, eşinin de kampanyaya katılmak istediğini ancak saçının kısa olması nedeniyle bunun gerçekleşmediğini kaydetti.

