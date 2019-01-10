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LPG tankında uyuşturucu sevkiyatı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde LPG tankında 19 kilogram eroin ele geçirildi

LPG tankında uyuşturucu sevkiyatı

 Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, LPG tankında 19 kilogram eroin bulundu.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Van'dan batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı bilgisine ulaştı. 

Ekiplerce ilçe girişinde durdurulan şüpheli araçta narkotik köpeği Sedef'in de yer aldığı aramada, LPG tankına gizlenmiş 19 kilogram eroin ele geçirildi.

Sürücü uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.


Kaynak: AA
Etiketler; #lpg tankında uyuşturucu sevkiyatı
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