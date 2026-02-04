Lüks sitede can pazarı: 30. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

İstanbul Sarıyer’de lüks bir sitenin 30. katından düşen 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, 1 Şubat Pazar günü saat 23.00 sıralarında Sarıyer Ayazağa Mahallesi'ndeki Ağaoğlu My Home Maslak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 12 yaşındaki Fikret Ömer Akıncı, binanın 30'uncu katındaki evlerinin balkonundan aşağı düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ANNE: MUTFAK BALKONUNDAN SARKTI

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Fikret Ömer Akıncı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay anında evde bulunan anne, polise verdiği ifadede; çocuğunun evin mutfak bölümündeki balkondan sarktığını ve düştüğünü, herhangi bir hastalığının bulunmadığını ve psikolojik ilaç kullanmadığını ifade etti.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Akıncı'nın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

istanbul sarıyer
