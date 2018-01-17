Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, otomobilin nalbur dükkanına girmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Görkem Yılmaz yönetimindeki 39 TP 043 plakalı otomobil, Yıldırım Mahallesi Turgutbey Caddesi'nde kontrolden çıkarak nalbur dükkanının içine girdi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince olay yerinde tedavi edildi.
Kaza sonucu iş yerinde hasar oluştu.
Otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Lüleburgaz ilçesinde, otomobilin nalbur dükkanına girmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, otomobilin nalbur dükkanına girmesi sonucu 1 kişi yaralandı.