Lüleburgaz Deresi alarm veriyor: Rengi değişti, etrafa ağır koku yayıldı!

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde, Dere ve Kocasinan Mahallesi’nden geçen derede son günlerde dikkat çekici çevresel değişimler yaşandı. Derede hem suyun rengi beyaza döndü hem de etrafa yayılan yoğun pis koku çevrede yaşayan vatandaşları endişelendirdi.

“DEREMİZİ KAYBETMEK İSTEMİYORUZ”

Yaşanan duruma tepki gösteren vatandaşlardan Koray Sevim, bölgedeki kuraklık ve debi düşüklüğü nedeniyle derede uzun süredir sorunlar yaşandığını belirterek şunları söyledi:

“Kurak geçen yaz sezonu nedeniyle Lüleburgaz Deresi bir süredir debi düşüklüğü nedeniyle yosunluydu ve ara ara deremizde balık ölümleri oluyordu. Bugün de yine karşılaştığımız manzara farklı değil, deremiz beyaz bir renk halini aldı. Nedeni bilmiyoruz, şu an yetkililerden bunun araştırılmasını istiyoruz. Lüleburgaz Deresi’ni kaybetmek istemiyoruz. Maalesef doğamız her geçen gün kirleniyor. Lüleburgaz Deresi’ne sahip çıkılsın.”