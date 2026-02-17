Lüleburgaz'da dere yatağında erkek cesedi bulundu

Olay, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Eski Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Tarihi Taşköprü'nün alt kısmından geçen dere yatağında bir kişinin hareketsiz yattığını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, dere yatağındaki şahsın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri dere yatağı ve çevresinde detaylı delil çalışması yürüttü.

Cumhuriyet savcısının incelemelerini tamamlamasının ardından ceset, kimlik tespiti ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla morga kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.