Lüleburgaz'da 'sahte savcı' tuzağı: Milyonluk altınları elden teslim etti

Kırklareli'de telefon dolandırıcılarının hedefi olan bir vatandaş, "inceleme yapacağız" yalanına kanarak bir ömürlük birikimini kendi elleriyle teslim etti. Polis ekiplerinin iğneyle kuyu kazarak iz sürdüğü olayda operasyonun adresi İstanbul oldu.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen olayda, telefon dolandırıcıları bir kez daha "savcı" yöntemini kullanarak yüklü miktarda vurgun yaptı.

A.K. isimli vatandaşı telefonla arayan ve kendilerini savcı olarak tanıtan şüpheliler, mağduru korkutarak ikna yoluna gitti. Telefondaki kişiler A.K.'ye, "Altınların sahtesiyle değiştirilmiş, inceleme yapacağız" diyerek bankadaki varlıklarını çekmesini istedi. Bu yalana inanan talihsiz vatandaş, banka kasasında bulunan tüm birikimini şüphelilere teslim etti.

Mağdurun dolandırıcılara kendi elleriyle verdiği ziynet eşyalarının listesi ise servet değerindeydi. Şüpheliler; 145 adet 24 ayar gram altın, 12 adet Ata lira, 6 adet Reşat altın, 21 adet çeyrek altın, 2 adet tam altın, 1 adet gerdanlık set, 2 adet 3 burgulu bilezik, 2 adet 22 ayar bilezik, 2 adet kelepçeli bilezik, 1 adet zincir ve 2 bin 500 euro nakit parayı alarak kayıplara karıştı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan A.K., soluğu emniyette aldı.

ESENYURT'TA EŞ ZAMANLI BASKIN

İhbar üzerine Lüleburgaz Asayiş Büro Amirliği ile İstihbarat Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda şüphelilerin İstanbul'a kaçtığı tespit edildi. Ekipler, şahısların İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunduğunu belirledi. Belirlenen 3 ayrı ev ve 1 iş yerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla şüpheliler U.Ş., B.K. ve O.C. kıskıvrak yakalandı.

Lüleburgaz'a getirilerek adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

