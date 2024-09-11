M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında teknik arıza! Metro duraklarında yoğunluk oluştu

İstanbul'da, vatandaşlar tarafından en çok kullanılan toplu taşıma araçlarından olan M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında teknik arıza meydana geldi.

Yaşanan arıza ile ilgili Metro İstanbul'dan açıklama yapıldı. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında teknik arıza nedeniyle seferlerin Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapıldığı belirtildi.

Arıza nedeniyle metro duraklarında yoğunluk oluştuğu görüldü. Yenikapı durağında bulunan bazı yolcular yürüyerek Vezneciler'e gelerek buradan yoluna devam etti.

Vezneciler durağında ise yoğunluk yaşanırken, yürüyen merdivenler ile asansörün çalışmadığı gözlemlendi.

ARIZA GİDERİLDİ

Yaşanan arıza ile ilgili Metro İstanbul'dan son bir açıklama daha yapıldı. Enerji dalgalanması nedeniyle meydana gelen arızanın giderilmesi için ekiplerin çalışmalarının ardından M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nda seferlerin normale döndüğü belirtildi.