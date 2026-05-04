M4 hattında teknik aksaklık: Seferler durma noktasına geldi

İstanbul'un Pendik ilçesinde bulunan Fevzi Çakmak Metro İstasyonu'nda sabah saatlerinde meydana gelen teknik bir arıza, ulaşımda kısa süreli kaosa neden oldu. Arıza nedeniyle seferlerde yaşanan aksama, haftanın ilk gününde yolcu yoğunluğunu beraberinde getirdi.

Edinilen bilgilere göre olay, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nın Fevzi Çakmak istasyonunda sabahın erken saatlerinde yaşandı. Teknik bir arıza nedeniyle tren seferlerinin duraksaması, peronlarda büyük bir insan kalabalığı oluşmasına yol açtı. İş yerlerine ve okullarına gitmek için metroyu tercih eden vatandaşlar, uzun süre tren beklemek zorunda kaldı.

EKİPLER HIZLA MÜDAHALE ETTİ

İstasyonda oluşan yoğunluk ve vatandaşların mağduriyeti üzerine teknik ekipler arızaya müdahale etti. Yapılan hızlı çalışmalar neticesinde teknik sorun giderilerek metro seferleri yeniden normale döndürüldü.

YOĞUNLUK KAMERALARA YANSIDI

Seferlerin aksadığı süre boyunca istasyonda bekleyen vatandaşlar, yaşanan yoğunluk anlarını cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydetti. Görüntülerde peronların tamamen dolduğu ve vatandaşların turnikeler bölgesinde biriktiği görüldü. Seferlerin normale dönmesiyle birlikte duraklardaki kalabalık kademeli olarak dağıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

