ASELSAN tarafından bir yıldan az sürede birçok M60T tankının modernizasyonu tamamlandı.

ASELSAN tarafından, FIRAT-M60T Projesi kapsamında birçok M60T tankının modernizasyonu bir yıldan az sürede tamamlandı.

ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterindeki M60T tanklarının modernize edilmesi kararlaştırılmıştı. Bu doğrultuda SSB ile ASELSAN arasında "1 No'lu Sözleşme Değişikliği" imzalandı. İki kurum, "FIRAT-M60T Projesi" kapsamında yapılan sözleşmedeki ilavelere bağlı olarak 96,7 milyon avro ve 25 milyon lira artış bedeli için sözleşme değişikliğine gitti. Gerçekleştirilen değişiklikle sözleşme toplam bedeli 206 milyon avro ve 50 milyon lira oldu.

M60T ana muharebe tanklarının tanksavar tehditlerine ve terör unsurlarına karşı daha etkin korunabilmesi ve mevcut sistemlere ilave yetenekler kazandırılması amacıyla yürütülen FIRAT-M60T Projesi kapsamında, bir yıldan az sürede, proje kapsamındaki çok sayıda M60T tankının modernizasyonu tamamlandı.



PULAT entegre edilecek

Sözleşme değişikliği kapsamında ayrıca PULAT Aktif Koruma Sistemi M60T tanklarına entegre edilmeye başlanacak. PULAT Aktif Koruma Sistemi, sahip olduğu yüksek teknolojili radarıyla M60T tanklarına yöneltilen tanksavar füzelerini havada tespit ederek uygun mesafede imha ediyor. Sistem, tanklara tam koruma kalkanı sağlayarak, aynı anda birden çok füzeyi havada imha edebilecek.

Söz konusu proje, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı operasyonları devam ederken ivedilikle hayata geçirildi ve modernize edilen tanklar TSK'nin kullanımına sunuldu. M60T modernizasyonu kapsamında dünya üzerindeki en modern tanklardan biri elde edildi. Tankların gerek yakın-orta mesafe atış kabiliyetleri gerek yakın-uzak mesafe beka ve savunma yetenekleri gerekse tankların ve personelin idamesine yönelik yetenekleri üst seviyeye çıkarıldı.

Entegrasyonu gerçekleştirilen her bir tank, Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından doğrudan operasyonlarda kullanıldığı için modernize edilen tanklar askeri personelle birlikte çok yoğun testlere tabi tutuldu.

Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı operasyonlarına katılan tankçı personel tarafından ASELSAN modernizasyonu sonrasında tankların ATGM tanksavar füzelerine karşı çok büyük bir başarı sağladığı ve aynı zamanda meskun mahalde tankların operasyonel yeteneklerinin artırıldığı belirtildi. ASELSAN tarafından üretilen sistemler muharebe ortamında başarısını ispat ederken, modernizasyonu gerçekleştirilen tanklar halen aktif olarak görevlerini sürdürüyor.

