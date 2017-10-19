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Maden için fıstık çam ağaçları kesilecek

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki köylülerin tek gelir kaynağı olan fıstık çam ağaçları kesilmek isteniyor. Sebebi, cam ve seramik sanayisinde hammadde olarak kullanılan feldspat madeni. Plandan haberdar olan köylüler, ağaçları korumak için harekete geçti.

Maden için fıstık çam ağaçları kesilecek

Köylüler tek geçim kaynakları çam fıstığı ağaçlarının kesilmemesi için direniyor. 

Muğla'da Gökgedik Mahallesi'nde cam ve seramik sanayisinde kullanılan 'feldspat madeni' çıkarmak için tam 286 çam ağacı kesilmek isteniyor.

Geçim kaynaklarını korumak isteyen köylüler duruma isyan ediyor. 

Önceki ay gelen dozer ve iş makinalarına engel oldular. Şimdide mücadeleyi bırakmadılar, mahkemeye başvurdular. 

Köylüye bir destekte Avukat  Remzi Kazmaz 'dan geldi

Bölgede keşif yapıldı, köylüler tepkilerini dile getirdi. Yatağan Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimi Özge Öter ve bilirkişiler kadastro kontrol memurlarının  bölgedeki keşfi iki saat sürdü. 

Orman İşletme Müdürlüğünden istenen belgeler tamamlandıktan sonra gözler 30 gün içerisinide hazırlanacak raporda olacak. 



ulusal.com.tr

Etiketler; #muğla
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