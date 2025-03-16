Maden Mühendisleri Odası: "Özelleştirme adı altında kamu kaynakları elden çıkarılıyor"

Maden Mühendisleri Odası Başkanı Ayhan Yüksel, özelleştirme adımlarının ortaya çıkarttığı olumsuzlukları Ulusal Kanal'a anlattı. Yüksel, kamu zararına yol açan uygulamalardan vazgeçilmesi gerektiğini vurguladı.

Söz konusu satışların şartlarının, ücretlerinin ve alıcılarının kamuoyuyla paylaşılmaması, tepkileri artırıyor.

"Çorum Dodurga ve Edirne’deki yüksek rezervli sahaların ‘Ruhsat Satış Yolu ile Devri’ yöntemiyle elden çıkarılması ve Çanakkale Çan’daki ruhsat devri gibi uygulamalar, şeffaflıktan uzak ve kamu yararına aykırı."

Yüksel, bu uygulamaların rödövans yönetmeliğine de aykırı olduğunu belirtti.

"TKİ Rödövans Yönetmeliği’ne göre yalnızca işletilemeyecek sahaların rödövansla devredilmesi gerekirken, ekonomik olarak işletilebilir sahalar da iştirakler aracılığıyla özel firmalara devrediliyor. Bu, mevzuata aykırıdır."

Kamu İhale Kanunu kapsamı dışında bırakılan bu süreçlerin denetimsiz yürütüldüğüne dikkat çeken Yüksel, kamu yararının gözetilmesi gerektiğini belirtti.

"Kamu zararına yol açan ruhsat devri ve rödövans uygulamaları derhal durdurulmalıdır. Madenlerin değerlendirilmesi sürecinde kamuya zarar veren tüm özelleştirme adımları sonlandırılmalı, TKİ iştiraklerinin ruhsat sahalarını ihalesiz alarak üçüncü şahıslara devretmesini sağlayan sistem değiştirilmelidir."